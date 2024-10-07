Популярные компании на MigrantClub.ru
Лучшие отзывы
Всего отзывов: 4
Честно говоря, Париж оказался не таким, как я ожидал. Город переполнен и до смешного дорог. Местные жители также могут быть грубыми, что было удивительно, учитывая репутацию города как романтического и очаровательного. Если вы рассматриваете возможность переезда во Францию, я бы посоветовал обратить внимание на другие города, такие как Лион или Марсель. В них есть многое из того, что есть в Париже, но нет толп туристов и заоблачных цен....
Всего отзывов: 8
Если вы только начинаете работать и вам нужен опыт, Словакия — отличный выбор. Здесь много рабочих мест начального уровня, а стоимость жизни невысока. Но не ждите, что вы быстро подниметесь по карьерной лестнице. На год-другой здесь будет неплохо, но если вы нацелены на более высокую должность, лучше поискать другое место....
Всего отзывов: 4
Работала в Германии и Португалии, могу сравнивать. В Португалии жизнь дешевле, повседневные расходы, такие как продукты, рестораны и транспорт, более доступны, что позволяет вести комфортный образ жизни при более низкой зарплате. Темп жизни здесь медленнее, что снижает стресс и улучшает общее самочувствие. Плюс пляжи, природа, солнце и общее настроение людей! И средиземноморская кухня, а как же! Но при этом и зарплаты в Португалии в целом ниже, чем в Германии, накопить на что-то серьезное вроде...
Всего отзывов: 3
Получил гражданство Болгарии за два года. Обещали, что сделают все сами — выполнили. Нареканий нет, все строго по договору и дополнительные услуги есть, типо консультации, сопровождение. Удобно, что работают дистанционно....
Всего отзывов: 3
Долгое время не решался оформить гражданство Румынии, так как боялся увязнуть во всей этой бюрократии, а я человек занятый, время расписано. Друг порекомендовал мне Мигранту мир, убедил, что юристы почти всю работу делают сами, не придется ездить постоянно в офис, или что-то уточнять. И на самом деле оказались профи, все ожидания оправдались. Две поездки в Бухарест — ничто по сравнению с тем, что я почти ни в чем не участвовал и гражданство получил. Было бы круто, если бы еще и заявление в Бухар...
Всего отзывов: 2
Жду свой паспорт
Я нахожусь в процессе оформления, заявление подал, жду решения. Хочу сказать, что мало прожить 10 лет, и сдавать экзамены по грузинскому языку, праву и истории. На решение влияет еще комиссия, для которой результаты этих экзаменов не оказывают значения. От них зависит, заслуживаете ли вы гражданства или нет, и по отзывам, проходят не все. Людям с этническими корнями проще, у меня это был рабочий контракт и уже постоянный ПМЖ. С ПМЖ тоже нормально живется, и если бы не текущие обстоятельства, я б...
Всего отзывов: 6
Рада, что решилась на репатриацию
Как репатриантка, решившаяся на окончательный переезд в Армению за полгода до того, как сюда хлынула толпа русских, могу отметить в отзыве, что большинство проблем — временные и в большей степени ограничиваются конкретно Ереваном, чем Арменией в целом. Проблема инфляции и стоимости жизни является отчасти искусственной и в значительной степени обусловлена сочетанием факторов, в том числе внешними событиями. Есть и другие города, хотя придется пожертвовать некоторыми преимуществами жизни в столи...
Всего отзывов: 4
Все работает
Весной 2023 года выехали с семьей в Эмираты, где планировали остаться не несколько месяцев. Дальнейшее развитие событий показало, что стоит задержаться. В результате обратился в офис Паспортивити в Дубаях, где согласовали помощь в оформлении визы резидента. Хорошо компания продолжает успешно работать и приносить доход. Пока в планах остаться здесь с семьей....
Всего отзывов: 3
Живу в Европе и путешествую свободно
Переехала в Румынию через компанию StartEULife по репатриации. Сотрудничество сложилось удачно, хоть и проходило не быстро. Выход в приказ занял больше времени, чем ожидала. Но винить тут юристов бессмысленно. На это повлиять невозможно со стороны. Зато было время выучить язык, подготовиться к присяге. Получила сертификат. Теперь жду, когда выдадут румынский паспорт....