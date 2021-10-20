Траст Групп — отзывы о trust-group.pro от клиентов по гражданству Румынии

Trust Group занимается предоставлением юридических услуг в сфере международного права. Более 10 лет опыта работы, сертифицированные юристы и адвокаты, большой перечень программ для миграции — основные преимущества компании. Особенностью также является подход к клиенту и его полное юридическое сопровождение на всех этапах оформления нужных документов. Клиенты гарантировано получают статус резидента европейской страны. Trust-group.pro имеет позитивные отзывы.

Миграционные услуги компании

Иммиграция в Европейский Союз — решение для тех людей, кто хочет стабильно и хорошо зарабатывать, иметь качественную медицину и поддержку от государства. Юристы компании предлагают такие варианты миграции:

Оформление паспорта Румынии или Болгарии по репатриации. ВНЖ Сербии или Черногории через бизнес-инвестиции. Получение Карты Поляка с дальнейшей перспективой польского гражданства.

Основным преимуществом миграции в ЕС является возможность путешествовать без виз почти во все страны мира, а также возможность легально работать, приобретать недвижимость и открывать счета в банках Европы.

Гражданство ЕС

Компания предлагает юридическую помощь в оформлении гражданства стран Европейского Союза по программе репатриации — в Румынии и Болгарии. Главным преимуществом получения паспорта по этой процедуре является то, что заявитель, который успешно стал гражданином, по законодательству не может лишиться этого статуса, соответственно и его дети гарантированно получат европейское гражданство. В будущем, это значительно облегчит их жизнь и даст много возможностей для развития. По поводу сроков — за 12 месяцев можно получить гражданство ЕС.

ВНЖ в странах Европейского союза

Страны Европы поощряют тех людей, кто хочет инвестировать свои средства в экономику, покупая недвижимость или же открывая свои фирмы. Но каждая страна выставляет свои условия по оформлению вида на жительство. Сербия и Черногория — экономически выгодные варианты для инвестирования. Например, купив квартиру в Белграде, уже через 5 лет законопослушной жизни можно претендовать на сербское гражданство. И для этого нужно лишь продлевать статус ВНЖ каждый год и отмечаться в участке полиции.

Необходимые документы и этапы сотрудничества

Сотрудничество с компанией Траст Групп происходит поэтапно. После бесплатной консультации с юристом, заявитель подписывает договор. Первый этап — поиски оснований для подачи на оформление гражданства, сбор и подготовка документов. В случае со статусом ВНЖ, основания для подачи не нужны, но нотариальное заверение и юридическое оформление документов для досье — очень важный процесс, где юристы проверяют данные по несколько раз. Далее сотрудничество происходит в индивидуальном порядке, и юристы сопровождают клиента на каждом из последующих этапов. Результат сотрудничества — довольный клиент, который получил нужный ему статус.

Какие отзывы о Траст Групп в сети

Компания Траст Групп регулярно получает отзывы от клиентов в интернете, которые пишут о своем опыте сотрудничества. На форумах о Траст Групп пользователи делятся секретами по каждой из процедур оформления гражданства и других статусов. Отзывы правдивые, ведь люди рассказывают о юристах компании, процессах подготовки документов и этапах сотрудничества.

Какие можно сделать выводы

Об оформлении гражданства с Trust Group отзывы свидетельствуют, что компания компетентна в миграционной сфере, а сотрудничество выгодное и прозрачное. Среди преимуществ стоит отметить:

Ценовую политику;

Комплексность услуг;

Профессионализм юристов;

Отзывы клиентов.

Единственным недостатком являются сроки рассмотрения досье заявителя, на что, к сожалению, юристы повлиять не могут. Компания Trust Group, отзывы о которой есть на различных сайтах, заслуживает внимания потенциальных резидентов Европейского Союза.