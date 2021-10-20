Траст Групп — отзывы о trust-group.pro от клиентов по гражданству Румынии
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Траст Групп — отзывы клиентов компании

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Среднее 4.9
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Всего отзывов: 21
Категория: Миграционные компании

Контактная информация

https://trust-group.pro
flag-ru
Россия

Москва, Бережковская наб., 28

+7 (931) 111 20 54
flag-rum
Румыния

Bucharest, Calea Victoriei, 21

+4 (031) 229 98 38

Trust Group занимается предоставлением юридических услуг в сфере международного права. Более 10 лет опыта работы, сертифицированные юристы и адвокаты, большой перечень программ для миграции — основные преимущества компании. Особенностью также является подход к клиенту и его полное юридическое сопровождение на всех этапах оформления нужных документов. Клиенты гарантировано получают статус резидента европейской страны. Trust-group.pro имеет позитивные отзывы.

Миграционные услуги компании

Иммиграция в Европейский Союз — решение для тех людей, кто хочет стабильно и хорошо зарабатывать, иметь качественную медицину и поддержку от государства. Юристы компании предлагают такие варианты миграции:

  1. Оформление паспорта Румынии или Болгарии по репатриации.
  2. ВНЖ Сербии или Черногории через бизнес-инвестиции.
  3. Получение Карты Поляка с дальнейшей перспективой польского гражданства.

Основным преимуществом миграции в ЕС является возможность путешествовать без виз почти во все страны мира, а также возможность легально работать, приобретать недвижимость и открывать счета в банках Европы.

Оформление паспорта ЕС

Гражданство ЕС

Компания предлагает юридическую помощь в оформлении гражданства стран Европейского Союза по программе репатриации — в Румынии и Болгарии. Главным преимуществом получения паспорта по этой процедуре является то, что заявитель, который успешно стал гражданином, по законодательству не может лишиться этого статуса, соответственно и его дети гарантированно получат европейское гражданство. В будущем, это значительно облегчит их жизнь и даст много возможностей для развития. По поводу сроков — за 12 месяцев можно получить гражданство ЕС.

ВНЖ в странах Европейского союза

Страны Европы поощряют тех людей, кто хочет инвестировать свои средства в экономику, покупая недвижимость или же открывая свои фирмы. Но каждая страна выставляет свои условия по оформлению вида на жительство. Сербия и Черногория — экономически выгодные варианты для инвестирования. Например, купив квартиру в Белграде, уже через 5 лет законопослушной жизни можно претендовать на сербское гражданство. И для этого нужно лишь продлевать статус ВНЖ каждый год и отмечаться в участке полиции.

Необходимые документы и этапы сотрудничества

Сотрудничество с компанией Траст Групп происходит поэтапно. После бесплатной консультации с юристом, заявитель подписывает договор. Первый этап — поиски оснований для подачи на оформление гражданства, сбор и подготовка документов. В случае со статусом ВНЖ, основания для подачи не нужны, но нотариальное заверение и юридическое оформление документов для досье — очень важный процесс, где юристы проверяют данные по несколько раз. Далее сотрудничество происходит в индивидуальном порядке, и юристы сопровождают клиента на каждом из последующих этапов. Результат сотрудничества — довольный клиент, который получил нужный ему статус.

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Какие отзывы о Траст Групп в сети

Компания Траст Групп регулярно получает отзывы от клиентов в интернете, которые пишут о своем опыте сотрудничества. На форумах о Траст Групп пользователи делятся секретами по каждой из процедур оформления гражданства и других статусов. Отзывы правдивые, ведь люди рассказывают о юристах компании, процессах подготовки документов и этапах сотрудничества.

Какие можно сделать выводы

Об оформлении гражданства с Trust Group отзывы свидетельствуют, что компания компетентна в миграционной сфере, а сотрудничество выгодное и прозрачное. Среди преимуществ стоит отметить:

  • Ценовую политику;
  • Комплексность услуг;
  • Профессионализм юристов;
  • Отзывы клиентов.

Единственным недостатком являются сроки рассмотрения досье заявителя, на что, к сожалению, юристы повлиять не могут. Компания Trust Group, отзывы о которой есть на различных сайтах, заслуживает внимания потенциальных резидентов Европейского Союза.

Отзывы о компании

12.06.2024
Даниель
неизвестно
Процесс завершен
Достоинства: компания отличная
Недостатки: чиновники Румынии очень тянут время
Мы морально шли к получению гражданства Румынии несколько лет, но оно того стоило. Компания, с которой мы сотрудничали, Trust Group, сделала этот процесс легким и понятным. Юристы предоставили нам всю необходимую информацию и поддержку на каждом этапе.
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14
4
12.04.2024
Олег Новоградов
Польша, Вроцлав
Ожидаю указ, пока все отлично
Достоинства: не указано
Недостатки: не указано
Успел выехать из России еще до всех этих перипетий в стране. Живу в Польше на правах резидента, имею свой небольшой бизнес, вот только срок моего ВНЖ уже заканчивается, с российским паспортом продлить его будет проблематично, поэтому сейчас оформляю гражданство Кыргызстана. Такой вариант узнал из блога компании траст групп, к ним и решил обратиться. Юристы детально рассказали о программе для выходцев из постсоветских стран и визовых преимуществах для владельцев киргизского паспорта. Меня больше всего интересовал шенген, но виза E2 в США для всей семьи тоже вариант заманчивый. В общем, подписали договор. Документы оформили за пару недель, все четко подготовили для подачи, не придраться. В Бишкек летал на прошлой неделе, все ок, сейчас жду указа о гражданстве.
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13
4
21.03.2024
Sub_Marine
неизвестно
Достоинства: не указано
Недостатки: не указано
О втором гражданстве задумывалась давно, с известных времен выбор стран стал очень ограничен. Теперь риторика сменилась из “какую же страну выбрать” на “где вообще это возможно”. А оказалось, что возможно в Армении. Подготовку начала сама, но безнадежно запуталась в документах с самого начала. Потом решила не выдумывать велосипед и обратилась к компании Траст Групп. Гражданство по репатриации (были основания) оформили за 8 месяцев. Но такой срок вышел по моей вине, нужно было сразу обратиться к юристам и я бы не потеряла столько времени на подготовке документов для подачи. Подавалась, кстати, в консульстве. Очень удобно. Всем советую. Существенно развязывает руки и в плане бизнеса и в плане путешествий.
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4
4
18.03.2024
Kirill_0878
Кыргызстан, Талас
Мой отзыв
Достоинства: опыт и комфорт - все под ключ
Недостатки: искал, но не нашел!
Компанию Trust Group нашел по отзывам в интернете, а сейчас оставляю и свой. Юристы помогли мне за полгода получить гражданство Киргизии, не отказываясь от российского. Отличная программа для тех, кто в СССР родился, но есть и вариант и до 1997 года, но там место проживания играет роль. В столицу Киргизии летал дважды, сам сейчас нахожусь в Грузии, 90% процесса проходит дистанционно, что очень удобно. Юристы вообще о комфорте клиента заботятся, оберегают от лишних формальностей, помогают с гостиницей и перелетом, постановкой на воинский учет (служить и жить тут не придется, если что). Короче, услуги под ключ, что называется, оба визита в Бишкек были продуманны и хорошо организованны. Рекомендую юристов тем, кто сейчас в поисках сопровождения.
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20
5
13.03.2024
Anait_Belforth
неизвестно
Достоинства: не указано
Недостатки: не указано
Был опыт самостоятельного поиска оснований для репатриации. Не рекомендую. Я с архивами боролась несколько лет, а толку ноль. По отзывам поняла, что надо проф. поддержку брать, искала в яндексе компании и попала на видео Polly Kostina. Так и узнала про опытных миграционных юристов. С компанией Trust Group я получила второй паспорт за 5 месяцев. Вот что значит опыт и налаженная работа. Конечно довольна осталась, я так хотела армянское гражданство. С ним можно переехать жить США по визе E2. Чем сейчас и занимаюсь.
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4
4
17.02.2024
Александра Шумеева
неизвестно
Иммигрирую в Румынию
Достоинства: Юристы решили большинство моих вопросов
Недостатки: Нет
Пока не было всей этой шумихи в России, о гражданстве Румынии не задумывалась. Работала в бьюти-индустрии, имела свой небольшой бизнес. Но экономика в родной стране все ухудшается, а двигаться как-то дальше и развиваться можно только за границей. Румынский паспорт, конечно же, получала по репатриации. Помогла мне в этом компания Trust Group. Юристы не только документы оформили, а еще и на все интересующие вопросы, касающиеся бизнеса в странах ЕС отвечали, делились рекомендациями. Их услугами осталась довольна.
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5
4
02.11.2023
Гриша
Румыния, Бая-Маре
Благодарность
Достоинства: все отлично
Недостатки: нет
Недавно стал гражданином румынии. Не сам справился, Trust Group помогли. Отзыв о компании пишу в благодарность. Эксперты знают свои обязанности, не подводят по срокам и стараются не беспокоить по мелочам. В начала сотрудничества еще проверял их, но когда вышел в приказ, то полностью отпустил оформление, уже не звонил им. Они сами набирают когда очередь подходит к следующему этапу. В румынии с адвокатом в минюст пришел, весь такой из себя уверенный и спокойный. Все сдал, доки готовы уже, скоро еду забирать. Ну хороши, даже за такую цену. Не пожалел что работал с Trust Group
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22
4
27.06.2023
Антон
неизвестно
Достоинства: не указано
Недостатки: не указано
Впечатляет высокий профессионализм сотрудников, оперативная работа и чёткое исполнение сроков и обязательств!
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4
4
21.04.2023
Кристина
неизвестно
отзыв
Достоинства: не указано
Недостатки: не указано
Хорошая компания. Специалисты уделяют максимум внимания и времени для клиента, чтобы результат не заставил ждать. Собеседование прошла, вопросов к документам не возникло. Рекомендую
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4
3
03.02.2023
Ольга
Болгария, София
Переехала в Софию
Достоинства: 90% всех забот было на специалистах компании
Недостатки: впервые думала что стоимость услуг завышена, но после получения паспорта и переезда поняла, что цена даже очень адекватная
Хочу оставить отзыв про Trust Group, так как я приятно удивлена сотрудничеством. Обратилась за консультацией про возможности миграции. Мне понравилось, что у юристов очень индивидуальный подход, подобрали варианты, которые подходят мне. Я выбрала репатриацию в Болгарию. Я мало знала про своих предков, но подозревала, что болгары могли быть в роду. Поиском в архивах занимались сотрудники, потом помогли мне собрать досье. Также их юрист сопровождал меня при подаче документов в Софии. И главное, что помогли потом с болгарской пропиской, которая обязательна. Очень рада, что выбрала именно эту компанию.
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